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Стрелявшего в Трампа было хорошо видно заранее

РИА: стрелка, открывшего огонь по Трампу, было хорошо видно заранее

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AP

Стрелка, покушавшегося на Дональда Трампа, было хорошо видно с места проведения митинга, где экс-президент был ранен. Об этом свидетельствует видеозапись, обнародованная американскими телеканалами, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что кадры были сняты во время митинга одним из сторонников Трампа, который стоял недалеко от политика за его спиной.

На записи хорошо видно идущего по крыше подозреваемого и то, как он занимает место, откуда вскоре началась стрельба. При этом снайпер Секретной службы, который должен был обеспечивать безопасность Трампа, ликвидировал злоумышленника лишь после восьми выстрелов с его стороны.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

30 июля выход Трампа на сцену в Нэшвилле задержали из-за проблем с безопасностью. Выяснилось, что двое молодых людей каким-то образом обошли металлодетекторы, но в результате выяснилось, что опасности они не представляли.

Ранее сообщалось, что Трамп даст показания ФБР о попытке покушения на него.

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Покушение на Трампа
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