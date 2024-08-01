Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия осудила убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Полянский: Россия осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

close
100%
AP

Россия решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявил постоянный председатель РФ при ООН Михаил Полянский, слова которого передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва считает это провокационной атакой, чтобы вовлечь Иран в региональную конфронтацию.

Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание в связи с убийством Хании.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трое его сыновей погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Пакистане проходит масштабный митинг в связи с гибелью Хании.

Все новости на тему:
Гибель лидера ХАМАС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами