Россия осудила убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Россия решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявил постоянный председатель РФ при ООН Михаил Полянский, слова которого передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва считает это провокационной атакой, чтобы вовлечь Иран в региональную конфронтацию.

Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание в связи с убийством Хании.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трое его сыновей погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Пакистане проходит масштабный митинг в связи с гибелью Хании.