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Ливан обвинил Израиль в подрыве мирного урегулирования на Ближнем Востоке

МИД Ливана: ударами по Бейруту и Тегерану Израиль дискредитировал план Байдена

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Idf Spokesperson/Global Look Press

Исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб обратился к США, заявив, что политика Израиля подрывает усилия по дипломатическому урегулированию ближневосточного конфликта и приближает полномасштабную войну. Об этом сообщает телекомпания CNN.

«Авиаудар по южному пригороду Бейрута <...> дискредитирует ближневосточную мирную инициативу президента США Джо Байдена, выдвинутую им 31 мая с целью прекращения огня в секторе Газа», — заявил дипломат.

По словам Бу Хабиба, политическая обстановка в регионе резко ухудшилась после военных операций, проведенных Израилем. Он отметил, что ситуация выходит из-под контроля и эскалация конфликта может стать реальностью. Требуются жесткие и эффективные меры, чтобы остановить военные действия, подчеркнул дипломат.

30 июля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла». В результате обстрела также пострадали мирные жители.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, целью которой названо полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в Израиле заявили о готовности своих ВВС к боевым действиям в любой момент.

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