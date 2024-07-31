СБ ООН проводит экстренное заседание в связи с убийством Хании

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проводит экстренное заседание в связи с убийством в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС.

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама заявил, что Израиль совершил теракт в нарушение норм международного права.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об атаке по Израилю в ответ на убийство Хании.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трое его сыновей погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в результате удара Израиля по Бейруту погиб иранский военный советник.