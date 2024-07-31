Мэр Одессы рассказал об «обнулении» города

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале выступил против переименований связанных с Россией улиц города.

«Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это «обнуляет» наш город», — сообщил он.

Труханов заявил, что он и городской совет не имеют отношения к данным действиям. По его словам, городской совет принимает предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.

До этого сообщалось, что украинские власти решили переименовать ряд улиц в Одессе, всего в списке 84 топонима, в том числе Думская площадь, улица Бабеля и бульвар Жванецкого. Отмечается, что улицу Пушкинскую переименуют в Итальянскую, Паустовского — в 28-й бригады, Армейскую — в Независимости, Бунина — в Нины Строкатой, Ильфа и Петрова — в улицу Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — в бульвар Военно-морских сил.

Ранее в Одессе отказались переименовывать проспект Юрия Гагарина.