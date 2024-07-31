Администрация США раскрыла сроки начала использования ВСУ полученных F-16

США убеждены, что Вооруженные силы Украины смогут начать использовать полученные от НАТО истребители F-16 к концу лета. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом», — сказал Кирби на брифинге.

При этом он не стал подтверждать, действительно ли Украина получила первую партию самолетов.

31 июля Bloomberg писал, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины. По данным собеседника агентства, количество самолетов в первой партии «небольшое».

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что США намерены ввести ограничения на использование Украиной оружия, которым будут оснащены истребители F-16. Источник издания уточнил, что Киев сможет бить по территории РФ установленным на самолетах оружием только в одном случае. Речь идет об ударах «в ответ на атаки с другой стороны границы».

Ранее в США признали, что F-16 не изменят положения ВСУ на фронте.