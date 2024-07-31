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Китай расширил ограничения на экспорт беспилотников

Китай расширил ограничения на экспорт дронов после визита главы МИД Украины

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Global Look Press

Власти Китая расширили ограничения на экспорт продукции двойного назначения, среди которой беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием и некоторая другая техника. Об этом говорится в сообщении минторговли Китая.

Это произошло спустя неделю после визита в Пекин министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В своем сообщении минторговли Китая подчеркивает, что экспортируемые дроны не должны использоваться в немирных целях.

«Китай всегда считал, что научно-технический прогресс должен приносить пользу народам всех стран», — подчеркнули в Министерстве.

До этого агентство Reuters сообщило, что разработанный в КНР беспилотный многоразовый космический аппарат можно использовать в военных целях. По словам некоторых наблюдателей, китайский аппарат будет способен нести средства слежения и съемки для сбора разведданных. Журналисты отмечали, что Китай с 2011 года ведет соперничество с США в создании беспилотного многоразового космического аппарата небольших размеров.

Ранее в России испытали дрон с искусственным интеллектом.

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