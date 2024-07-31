Михаилу Ходорковскому назначили административный штраф

Суд Москвы назначил административный штраф бывшему главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Таганский районный суд признал Ходорковского виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

28 июля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Ходорковский имеет задолженность в России на сумму более 17,4 млрд рублей. В органах рассказали, что исполнительные производства в отношении него были открыты с 2005 года. Они включают неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского в Подмосковье.