Немецкая оппозиция хочет сэкономить на пособиях беженцам

Немецкая оппозиция считает, что необходимо платить беженцам пособия меньшие, чем гражданам Германии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на заявление оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

«Должна быть новая система социальных пособий для просителей убежища, размер которых будет меньше пособия гражданина <...> Любой, кто отказывается от разумной работы, должен ожидать сокращения пособий», — заявил председатель группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт.

По мнению его коллеги от ХДС/ХСС Александера Трома, для беженцев необходимо ввести обязательные общественные работы. Политик добавил, что доля получателей убежища среди тех, кто получает гражданское пособие, выросла за последнее время до 50%.

До этого стало известно, что кабмин Германии работает над ужесточением требований для пособия по безработице.

Ранее в Германии назвали условия, при которых Берлин выдаст Киеву украинских беженцев.