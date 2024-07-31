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Немецкая оппозиция хочет сэкономить на пособиях беженцам

Оппозиция ФРГ потребовала платить беженцам пособия меньшие, чем гражданам

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Marcus Brandt/Global Look Press

Немецкая оппозиция считает, что необходимо платить беженцам пособия меньшие, чем гражданам Германии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на заявление оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

«Должна быть новая система социальных пособий для просителей убежища, размер которых будет меньше пособия гражданина <...> Любой, кто отказывается от разумной работы, должен ожидать сокращения пособий», — заявил председатель группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт.

По мнению его коллеги от ХДС/ХСС Александера Трома, для беженцев необходимо ввести обязательные общественные работы. Политик добавил, что доля получателей убежища среди тех, кто получает гражданское пособие, выросла за последнее время до 50%.

До этого стало известно, что кабмин Германии работает над ужесточением требований для пособия по безработице.

Ранее в Германии назвали условия, при которых Берлин выдаст Киеву украинских беженцев.

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