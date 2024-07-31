Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался о необходимости участия РФ во второй конференции по Украине

Зеленский: вторая конференция по Украине будет безрезультатной без России

close
100%
Annegret Hilse/Reuters

Если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde.

«Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся конкретных результатов», — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что все участники предстоящего мероприятия хотят увидеть на нем Россию. В связи с этим украинские власти не могут препятствовать участию российской стороны.

До этого Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет. По его словам, диалог может состояться в рамках второго саммита мира.

Пресс-секретарь президента России, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия приветствует подобное решение, однако планирует дождаться конкретных действий Киева, прежде чем высказывать мнение по этому поводу.

Ранее командир «Ахмата» предложил понаблюдать, как «Украина уходит в небытие».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами