Зеленский высказался о необходимости участия РФ во второй конференции по Украине

Если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde.

«Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся конкретных результатов», — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что все участники предстоящего мероприятия хотят увидеть на нем Россию. В связи с этим украинские власти не могут препятствовать участию российской стороны.

До этого Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет. По его словам, диалог может состояться в рамках второго саммита мира.

Пресс-секретарь президента России, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия приветствует подобное решение, однако планирует дождаться конкретных действий Киева, прежде чем высказывать мнение по этому поводу.

Ранее командир «Ахмата» предложил понаблюдать, как «Украина уходит в небытие».