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В бюро тюрем США исчезли данные о некоторых российских заключенных

РИА: в бюро тюрем США исчезли данные о некоторых российских заключенных

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Brennan Linsley/AP

Из базы данных Федерального бюро тюрем США исчезла информация о некоторых заключенных с российским гражданством. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в базе данных на настоящий момент нет информации об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которые ранее были осуждены в США.

Агентство обратилось за комментарием по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, на данный момент он не поступил.

За последние дни из российских тюрем исчезли несколько российских оппозиционеров, антивоенных активистов, а также иностранцев. По словам правозащитников, это может быть признаком того, что обмен заключенными с Западом близок. По словам тюремных властей, «отбыли» в другое учреждение, политик Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), правозащитник Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом) и Данила Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами. Среди других пропавших — гражданин Германии и России Кевин Лик, осужденный за государственную измену, активисты Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также художница Саша Скочиленко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России задержали военного из США.

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