В ЕС выступили против «незаконных расправ», говоря об устранении главы ХАМАС

Европейский союз (ЕС) отвергает незаконные расправы, считает, что никому не выгодна эскалация на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, его слова приводит агентство IRNA.

«ЕС занимает принципиальную позицию — отвергает незаконные расправы и поддерживает верховенство права, в том числе в области международного уголовного правосудия», — заявил собеседник агентства.

Хании устранили в Тегеране в результате израильской операции. Также был ликвидирован его телохранитель. В столице Ирана глава политбюро ХАМАС участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

При этом сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова заявила, что еврейское государство не намерено брать на себя ответственность за случившееся.

Ранее в Кремле осудили атаку на лидера ХАМАС Исмаила Хании.