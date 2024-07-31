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Российские пограничники покинули ереванский аэропорт спустя 32 года

РИА: российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц

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Jan Woitas/Global Look Press

Российские пограничники покинули ереванский аэропорт «Звартноц», где несли службу последние 32 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник погрануправления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян подписали протокол о передаче под охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска «Звартноц».

«Выполнена задача достойно, обеспечена безопасность Республики Армения в воздушном пункте пропуска», — сказал Голубицкий.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Армения обратилась к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

Ранее в Латвии заявили, что российские военные постепенно уходят из Армении.

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