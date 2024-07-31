США приостановили выделение помощи Грузии

США приостанавливают выделение помощи Грузии и считают действия ее правительства несовместимыми с членством в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает РИА Новости.

«После антидемократических действий правительства Грузии я объявил о проведении всеобъемлющего пересмотра двухстороннего сотрудничества межу США и Грузией. США приостанавливают оказание помощи на сумму свыше $95 млн, которая направлена на поддержку правительства Грузии», — заявил Блинкен.

По его словам, «ложные и антидемократические заявления» Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в Евросоюзе и НАТО.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перелом в грузино-американских отношениях наступит, если Вашингтон пойдет навстречу Тбилиси. По его словам, Тбилиси готов к перезагрузке отношений с американскими партнерами, которые были испорчены в последние три-четыре года.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее Дания прекратила военную помощь Грузии.