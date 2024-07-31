Прокуратура недовольна руководством Алтая из-за нехватки пожарной техники

Прокуратура обвинила правительство Республики Алтай в нехватке пожарной техники. Об этом сообщает Telegram-канал республиканской прокуратуры.

«Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проведенной проверки исполнения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров установлено, что Министерством природных ресурсов и экологии Республики Алтай не принимается достаточных и эффективных мер по исполнению судебных решений», — сообщили в прокуратуре.

Речь идет о нехватке лесопожарной техники, водосливных устройств для вертолетов и лесных пожарных. Прокуратура вынесла предостережение министру природных ресурсов и экологии республики Айлану Сумачакову.

До этого стало известно, что более чем в 10 регионах России — от Воронежской области до Хабаровского края — в выходные дни ожидается высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности.

Предупреждение также действует на юге Республики Алтай.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.