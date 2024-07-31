Иран назвал соучастника убийства главы политбюро ХАМАС

Правительство США является соучастником Израиля в убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана в своем Telegram-канале.

«МИД Исламской Республики Иран подчеркивает ответственность правительства США как сторонника и соучастника израильского режима в продолжении оккупации (территорий Палестины — прим. ред.) и геноцида палестинцев, а также в совершении этого гнусного террористического акта (убийства Исмаила Хании. — прим. ред.)», — отмечается в сообщении.

В МИД Ирана сочли убийство главы политбюро ХАМАС частью плана Израиля по геноциду палестинцев. Действия Тель-Авива направлены на усиление нестабильности в регионе, добавили в ведомстве.

31 июля иранский МИД возложил ответственность за гибель Хании на Израиль. Внешнеполитическое ведомство назвало инцидент терактом и нарушением Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

До этого Израиль и США сообщили о своей непричастности к гибели главы ХАМАС.

Хания был убит утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Он прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.