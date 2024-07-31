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Медведев прокомментировал предстоящие выборы в парламент

Медведев: к кандидатам на выборы в думу будут предъявляться высокие требования

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Depositphotos

К кандидатам на выборы в Государственную думу в 2026 году будут предъявляться самые высокие требования. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Все ближе 2026 год, когда состоятся выборы в Государственную думу девятого созыва, избирательная кампания будет проходить в особых условиях. Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, также, естественно, будут предъявляться самые высокие требования вне зависимости от их прежних заслуг и статуса», — заявил Медведев.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут не позднее Единого дня голосования, 20 сентября 2026 года.

До этого стало известно, что Валентина Матвиенко может быть официально выдвинута на пост председателя Совета Федерации на новый срок во время первого пленарного заседания осенней сессии верхней палаты парламента 25 сентября.

Ранее в Госдуме узнали о попытках иноагентов и экстремистов вмешаться в выборы в России.

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