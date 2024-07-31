Иран назвал виновника убийства главы политбюро ХАМАС

Израиль виновен в гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана, пишет ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство назвало инцидент терактом и нарушением Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

«Этот террористический акт — не только грубое нарушение принципов и норм международного права и Устава ООН, но и серьезная угроза международному миру и региональной безопасности», — отмечается в заявлении иранского МИД.

31 июля сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова заявила, что еврейское государство не намерено брать на себя ответственность за гибель главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Хания был убит утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.