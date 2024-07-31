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В приказах ВСУ на Украине увидели нарастание анархии

Профессор Подберезкин: на Украине нарастает анархия и махновщина

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Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

На Украине нарастает анархия на фоне ослабевания киевской власти, считает директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Так он в беседе с kp.ru прокомментировал разрешение Вооруженных сил Украины расстреливать тех, кто поджигает военные автомобили.

Напомним, соответствующий приказ отдал командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Олег Романов. Он заявил, что дал устное разрешение своим бойцам на исполнение высшей меры наказания на месте и согласовал это с командованием ВСУ.

«Это то, о чем предупреждали раньше: наступление махновщины на Украине. По мере того, как будет слабеть киевская центральная власть, чем меньшим она станет пользоваться доверием — тем сильнее анархия будет нарастать», — считает Подберезкин.

По мнению профессора, подобные тенденции характерны для Украины, так как там жители не особо уважают центральную власть.

При этом настроения людей меняются и на фоне того, что на поле боевых действий заметный перевес находится на стороне России, убежден эксперт. Он пояснил, что Украина уступает и в личном составе, и в вооружении, поэтому нехватку военных ВСУ пытаются компенсировать «мясными штурмами» мобилизованных, бросая их в огонь без обучения и поддержки.

«Ресурс практически у ВСУ исчерпан. А недавно мобилизованные по большей части пытаются избегать прямых боестолкновения с российскими подразделениями», — заключил Подберезкин.

Ранее МИД РФ предупредил о последствиях передачи Японией летального оружия ВСУ.

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