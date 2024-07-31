Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в московский Кремль

Глава минобороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет корреспондент РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча лидеров государств пройдет в Москве в рамках визита Субианто в Россию. После переговоров в узком формате ожидается беседа в формате рабочего завтрака.

Субианто прилетел с визитом в Москву 31 июля. Посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил агентству, что помимо переговоров с Путиным Субианто планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым.

20 марта Прабово Субианто избрали новым президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

Назначенный новым послом Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Россия надеется, что новый президент Индонезии начнет проводить самостоятельную политику.

Ранее министр иностранных дел Индонезии захотела брошь как у Захаровой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами