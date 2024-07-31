Избранный президент Индонезии прибыл в Кремль

Глава минобороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет корреспондент РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча лидеров государств пройдет в Москве в рамках визита Субианто в Россию. После переговоров в узком формате ожидается беседа в формате рабочего завтрака.

Субианто прилетел с визитом в Москву 31 июля. Посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил агентству, что помимо переговоров с Путиным Субианто планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым.

20 марта Прабово Субианто избрали новым президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

Назначенный новым послом Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Россия надеется, что новый президент Индонезии начнет проводить самостоятельную политику.

Ранее министр иностранных дел Индонезии захотела брошь как у Захаровой.