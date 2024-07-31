Израиль отказался брать ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова заявила, что еврейское государство не намерено брать на себя ответственность за гибель главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет», — сказала представитель израильских войск, отвечая на соответствующий вопрос.

О смерти главы политического бюро ХАМАС стало известно рано утром 31 июля. В палестинском движении сообщили, что он скончался в результате удара Израиля по столице Ирана.

Хания прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Однако во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей ХАМАС, попала ракета. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии ситуацию прокомментировал министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху. Он подчеркнул, что ликвидация Хании является «правильным способом очистить мир». Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, пообещал еврейскому государству суровое наказание.

Ранее иранские журналисты узнали, когда и где состоятся похороны Хании.