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В Кремле анонсировали переговоры Путина и президента Индонезии

Песков: Путин 31 июля встретится с президентом Индонезии Субианто

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 31 июля проведет очные переговоры с избранным главой Индонезии и министром обороны страны Прабово Субианто. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что встреча лидеров государств пройдет в Москве в рамках визита Субианто в Россию. После переговоров в узком формате ожидается беседа в формате рабочего завтрака.

«Это достаточно эффективная система общения, которая позволяет детально пройтись по всем вопросам повестки дня в двусторонних отношениях», — объяснил пресс-секретарь президента России.

Также посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил РИА Новости, что помимо переговоров с Путиным Субианто планирует встретиться с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым.

20 марта Прабово Субианто был избран новым президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

Назначенный новым послом Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Россия надеется, что новый президент Индонезии начнет проводить самостоятельную политику.

Ранее министр иностранных дел Индонезии захотела брошь как у Захаровой.

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