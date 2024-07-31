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Посла КНР вызвали в МИД Германии из-за кибератаки на немецкое ведомство

МИД Германии вызвал посла Китая из-за совершенной в 2021 году кибератаки

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

МИД Германии вызвал посла Китая в Берлине из-за кибератаки на Федеральное ведомство по геодезии и картографии ФРГ (BKG), которую совершили в 2021 году. Об этом заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«В 2021 году произошла серьезная кибератака на Федеральное ведомство по геодезии и картографии. Сегодня мы знаем, что контролируемые государством китайские киберпреступники проникли в сеть BKG в целях шпионажа», — заявил дипломат.

Представитель МИД отметил, что немецкое правительство осуждает произошедшую кибератаку.

До этого телеканал Sky News сообщил, что хакеры взломали сервера, принадлежащие британскому министерству обороны, в результате чего произошла утечка персональных данных личного состава. Действия злоумышленников были направлены против системы расчета заработной платы ныне действующим военнослужащим и некоторым ветеранам.

Ранее в Германии испугались «шпионажа России».

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