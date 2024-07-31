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В Думе разработали новые предложения по ограничению работы иноагентов

Пискарев: ГД РФ имеет ряд инициатив по дальнейшему ограничению работы иноагентов

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Нина Зотина/РИА Новости

Государственная дума РФ имеет ряд предложений по дальнейшему ограничению работы лиц, признанных иностранными агентами, на территории страны. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает РИА Новости.

«У нас в пакете еще целый ряд предложений по дальнейшему ограничению деятельности иностранных агентов», — сказал законодатель, общаясь с журналистами.

При этом в своем Telegram-канале депутат опубликовал пост с итогами весенней сессии ГД РФ. Он подчеркнул, что возглавляемый им комитет завершил работу над 37 законопроектами. Большая часть из них уже была принята.

Кроме того, Пикарев обратил внимание, что в ходе пленарных заседаний парламентарии одобрили введение запрета на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов. По словам законодателя, одним из основных направлений деятельности ГД РФ по-прежнему остается противодействие внешнему вмешательству во внутренние дела страны.

27 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о запрете иностранным агентам избираться в общественные палаты всех уровней. Более того, авторы инициативы предложили в целом лишить таких лиц права заниматься деятельностью, связанной с общественным контролем.

Ранее в министерстве юстиции РФ решили вносить в реестр иностранных агентов доменные имена сайтов.

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