В Думе разработали новые предложения по ограничению работы иноагентов

Государственная дума РФ имеет ряд предложений по дальнейшему ограничению работы лиц, признанных иностранными агентами, на территории страны. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает РИА Новости.

«У нас в пакете еще целый ряд предложений по дальнейшему ограничению деятельности иностранных агентов», — сказал законодатель, общаясь с журналистами.

При этом в своем Telegram-канале депутат опубликовал пост с итогами весенней сессии ГД РФ. Он подчеркнул, что возглавляемый им комитет завершил работу над 37 законопроектами. Большая часть из них уже была принята.

Кроме того, Пикарев обратил внимание, что в ходе пленарных заседаний парламентарии одобрили введение запрета на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов. По словам законодателя, одним из основных направлений деятельности ГД РФ по-прежнему остается противодействие внешнему вмешательству во внутренние дела страны.

27 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о запрете иностранным агентам избираться в общественные палаты всех уровней. Более того, авторы инициативы предложили в целом лишить таких лиц права заниматься деятельностью, связанной с общественным контролем.

Ранее в министерстве юстиции РФ решили вносить в реестр иностранных агентов доменные имена сайтов.