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В Госдуме оценили третий этап учений нестратегических ядерных сил

Депутат Заварзин указал на важность ядерных учений РФ в нынешних обстоятельствах

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин заявил, что учения нестратегических ядерных сил очень важны в сложившихся геополитических обстоятельствах. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал стартовавший третий этап учений нестратегических ядерных сил РФ.

«Это профессиональное дело. Ядерные силы, когда учения проводят, разбивают их минимум на два-три этапа. Это отработка всех нормативов и корректировка всех задач, которые выполняют ядерные силы», — сказал Заварзин.

По его словам, проведение соответствующих учений «очень важно, особенно в нынешнее время». Парламентарий подчеркнул, что Россия открыто говорит на эту тему, и ничего скрытного тут нет.

«Мы проводим учения регулярно. Это не первое учение. Все штатно», — подчеркнул он.

До этого в соответствии с решением президента России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил, привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил. Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее в Белоруссии назвали условия применения тактического ядерного оружия.

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