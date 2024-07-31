Если Германия вновь решится на эскалацию конфликта с Россией, то он станет самой тяжелой и последней ее ошибкой, считает зампред комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров. В беседе с Общественной Службой Новостей он выразил надежду, что Берлин не наступит вновь на старые грабли и сумеет восстановить отношения с Москвой.

Так сенатор прокомментировал сообщение обозревателя Драголюба Боснича о переброске 800 тыс. солдат к границе с Россией в ходе подготовки к конфликту ЕС и России. По мнению Джабарова, европейские страны хотят, чтобы Германия стала инструментом в конфликте с Россией. При этом для нее самой это будет серьезной ошибкой, подчеркнул он.

«Я бы не хотел, чтобы немцы в третий раз наступили на эти страшные грабли, которые могут в итоге привести к исчезновению германского государства», — заявил сенатор, добавив, что разделения ФРГ хотели бы США, Британия и Франция.

Страны Европы боятся развития отношений Германии и России и провоцируют Берлин на возвращение к войне, убежден политик. При этом он выразил надежду, что у немцев есть «иммунитет», который не позволит им вернуться в прошлое, а наоборот — позволит восстановить нормальные отношения с Россией.

Напомним, Боснич в статье для портала InfoBRICS написал, что Берлин намерен перебросить порядка 800 тыс. солдат НАТО в Восточную Европу. Там военные будут якобы противодействовать «российской угрозе». Он подчеркнул, что ЕС постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с Россией.

Ранее политолог заявил, что мир стоит на пороге войны западного конгломерата с Россией.