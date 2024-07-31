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В МИД России заявили об отсутствии у Украины воли к миру

МИД России: Москва видит, что у Киева и Запада нет политической воли к миру

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

У Украины и Запада отсутствует политическая воля к миру. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, комментируя перспективы переговоров Москвы и Киева, передает ТАСС.

«Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру», — сказал он.

По словам дипломата, они по-прежнему «мыслят категориями войны, панически боятся поражения Украины», поскольку «это будет означать конец миропорядка, основанного на правилах».

30 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права. В то же время, по его словам, необходимо снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с РФ.

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.

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