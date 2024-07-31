Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Грузии назвали условие для перелома в отношениях с США

Кобахидзе: США должны сделать встречные шаги для перелома в отношениях с Грузией

close
100%
Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перелом в грузино-американских отношениях наступит, если Вашингтон пойдет навстречу Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кобахидзе, Тбилиси готов к перезагрузке отношений с американскими партнерами, которые были испорчены в последние три-четыре года.

«Мы абсолютно готовы к этому, главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Как только будут сделаны встречные шаги, сразу же произойдет перелом в этих отношениях», — отметил грузинский премьер.

До этого Кобахидзе допустил, что Европейский союз может в 2024 году начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество. Однако глава грузинского кабмина сказал, что вероятность этого не велика, пока конфликт на Украине продолжается.

19 июля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил, что процветание и мир в республике не будут принесены в жертву ради вступления в Евросоюз.

Ранее Кобахидзе говорил, что возвращение партии Саакашвили грозит открытием второго фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами