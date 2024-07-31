Власти Грузии назвали условие для перелома в отношениях с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перелом в грузино-американских отношениях наступит, если Вашингтон пойдет навстречу Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кобахидзе, Тбилиси готов к перезагрузке отношений с американскими партнерами, которые были испорчены в последние три-четыре года.

«Мы абсолютно готовы к этому, главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Как только будут сделаны встречные шаги, сразу же произойдет перелом в этих отношениях», — отметил грузинский премьер.

До этого Кобахидзе допустил, что Европейский союз может в 2024 году начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество. Однако глава грузинского кабмина сказал, что вероятность этого не велика, пока конфликт на Украине продолжается.

19 июля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил, что процветание и мир в республике не будут принесены в жертву ради вступления в Евросоюз.

Ранее Кобахидзе говорил, что возвращение партии Саакашвили грозит открытием второго фронта.