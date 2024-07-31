В Грузии отреагировали на возможное введение новых санкций США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о возможном введении новых американских санкций против республики. Его слова передает ТАСС.

«Что касается разговора языком шантажа (возможное введение новых санкций США — прим. ред.), то это контрпродуктивно. <…> Конечно же, неправильно говорить с нами языком шантажа», — сказал Кобахидзе.

До этого Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты активно рассматривают имеющиеся в распоряжении Белого дома возможности в сфере санкций. По его словам, рестрикции могут затронуть «тех, кто извлекает выгоду из коррупции, и тех, кто причастен к нарушению прав человека».

26 июля Ираклий Кобахидзе сообщил, что конкретные силы за рубежом раздражены тем, что Грузия до сих пор не открыла «второй фронт» противостояния с РФ. Премьер отметил, что Тбилиси намерен до конца стоять на страже собственных интересов.

Ранее в Грузии обвинили Запад в нежелании перезагрузить отношения.