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Израилю пообещали суровое наказание за убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Духовный лидер Ирана Хаменеи: Израиль ждет суровое наказание за убийство Хании

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю придется ответить за приписываемое ему убийство главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аятоллы.

По его словам, атакой на Тегеран еврейское государство создало повод для сурового наказания.

«Мы считаем своим долгом отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», — подчеркнул Хаменеи.

Рано утром 31 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по столице Ирана, где в этот момент находился глава политического бюро ХАМАС. Он прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Во время атаки в дом, где остановился Хания, попала ракета. Из-за полученных ранений один из руководителей палестинского движения и его телохранитель скончались. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Позже новостное агентство Mehr сообщило, что похороны главы политического бюро ХАМАС состоятся в иранской столице. Траурное мероприятие запланировано на 1 августа.

Ранее в правительстве Израиля прокомментировали гибель Хании.

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