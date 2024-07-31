Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Трампа раскрыл, как войска Запада могут оказаться на Украине

Экс-советник Трампа Виндман: Запад введет войска на Украину, но не от имени НАТО

close
100%
Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Запада могут отправить войска на Украину не от лица НАТО, а на основе двусторонних соглашений с Киевом. Об этом сообщил бывший директор по европейским делам совета США по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа, американский подполковник в отставке Александр Виндман в беседе с The Irish Times.

Эксперт допустил сценарий, согласно которому союзники Киева разместят свои войска на территории республики «не как часть НАТО, а на основе двусторонних соглашений».

Страны Запада могут пойти на такой шаг, чтобы избежать ведения боевых действий на своей территории, предположил Виндман. В то же время он подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева рано или поздно закончится путем переговоров.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис считает, что из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами