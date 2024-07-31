Страны Запада могут отправить войска на Украину не от лица НАТО, а на основе двусторонних соглашений с Киевом. Об этом сообщил бывший директор по европейским делам совета США по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа, американский подполковник в отставке Александр Виндман в беседе с The Irish Times.

Эксперт допустил сценарий, согласно которому союзники Киева разместят свои войска на территории республики «не как часть НАТО, а на основе двусторонних соглашений».

Страны Запада могут пойти на такой шаг, чтобы избежать ведения боевых действий на своей территории, предположил Виндман. В то же время он подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева рано или поздно закончится путем переговоров.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис считает, что из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.