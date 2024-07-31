Названы дата и место похорон главы политбюро ХАМАС Хании

Похороны главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании, который был убит в Тегеране, пройдут в иранской столице. Об этом пишет новостное агентство Mehr.

В материале уточняется, что траурная церемония запланирована на 1 августа.

Рано утром 31 июля израильские войска нанесли удар по столице Исламской Республики, где в этот момент находился Хания. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он сам и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Позже ситуацию прокомментировал министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху. По его словам, ликвидация Хании представляет собой «правильный способ очистить мир».

В свою очередь, вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми заявил о праве палестинского народа «наказать исполнителей» убийства. Он добавил, что Палестине надо как можно скорее прояснить размеры совершенного Израилем преступления.

Ранее в МИД РФ прокомментировали гибель Хании.