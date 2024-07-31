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В США обеспокоились последствиями ликвидации лидера ХАМАС Хании

CNN: ликвидация лидера ХАМАС Хании усиливает риски большой войны в регионе

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Mohammed Salem/Reuters

Ликвидация лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании усиливает риски полномасштабной войны на Ближнем Востоке, поскольку он был ключевым переговорщиком об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет CNN.

В материале отмечается, что Хания был ликвидирован в особенно напряженное время для Ближнего Востока, когда эскалация между Израилем и «Хезболлой» грозит перерасти в более масштабную региональную войну, а ХАМАС продолжает вести борьбу с ЦАХАЛ на территории палестинского анклава.

В материале отмечается, что радикальная группировка уже пообещала отомстить за Ханию, назвав происходящие события «серьезной эскалацией».

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

ХАМАС подтвердил подобное развитие событий. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, результаты расследования будут объявлены позже.

Ранее в Британии предрекли масштабную эскалацию после ликвидации лидера ХАМАС.

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