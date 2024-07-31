Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по выборам в Венесуэле

Странам Европейского союза (ЕС) не удалось выступить с совместным заявлением, где выражалась бы обеспокоенность результатами прошедших президентских выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, страны ЕС собирались выразить обеспокоенность якобы «недостатками и нарушениями» в ходе президентских выборов в Венесуэле. Лидеры Евросоюза также планировали призвать к «большей прозрачности», однако руководство Венгрии выступило против такого заявления, наложив вето.

В результате лишь глава Евродипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени в социальной сети Х, призвав предоставить доступ к протоколам голосования на избирательных участках.

Массовые протесты в Венесуэле начались после объявления результатов выборов главы государства, которые состоялись 28 июля. За высший политический пост в республике боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

В результате победу одержал действующий президент, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Более того, лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала армию страны свергнуть нынешние власти.

Ранее стало известно, что Мадуро посетит Россию одной из первых после переизбрания.