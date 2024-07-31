Вице-президент Ирана заявил о праве палестинцев наказать убийц Хании

Палестинский народ имеет полное право «наказать исполнителей» убийства главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании, считает вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми. Об этом пишет ТАСС.

Как сказал заместитель главы Исламской Республики, Палестине надо как можно скорее прояснить размеры совершенного Израилем преступления.

«Неотъемлемое право фронта сопротивления <...> наказать его (убийства — «Газета.Ru») исполнителей», — добавил Хашеми.

Хания погиб утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии ситуацию прокомментировал министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху. Он назвал ликвидацию Хании «правильным способом очистить мир».

Ранее иранские журналисты выяснили, что за снаряд попал в резиденцию Хании в Тегеране.