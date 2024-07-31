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В МИД РФ раскрыли подробности беседы Белоусова с шефом Пентагона Остином

Замглавы МИД Рябков: Белоусов предостерег Остина из-за эскалации на Украине

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РИА Новости/AP

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что глава военного ведомства Андрей Белоусов в беседе с американским коллегой Ллойдом Остином 12 июля направил «очень серьезное предостережение» о риске неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, все контакты с представителями Соединенных Штатов на уровне «выше среднего по государственным и дипломатическим меркам преследуют сугубо утилитарные цели», и разговор Белоусова и Остина не стал исключением.

«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона», — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков предупредил, что соответствующее предупреждение было сделано для избежания эскалации, чреватой неуправляемыми последствиями.

До этого Белоусов по телефону рассказал Остину о тайной операции Украины против РФ. После разговора между Остином и Белоусовым американцы связались с украинцами и призвали их ничего не затевать. Заявление Рябкова относилось именно к этому разговору двух министров.

Ранее Белоусов обвинил Запад в украинском кризисе.

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