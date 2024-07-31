В МИД РФ предупредили о последствиях развязанной НАТО гибридной войны

Гибридная война против РФ, которую развязали США и их союзники по НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что Вашингтон и другие страны — члены Североатлантического альянса долгое время пытались освоить постсоветское пространство в политическом и военном плане. При этом их действия наносили ущерб коренным интересам РФ в сфере безопасности.

В результате Москва дала западным государствам отпор. Но, как сказала дипломат, в ответ США и их союзники начали гибридную войну ради нанесения РФ стратегического поражения.

«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, представитель МИД прокомментировала недавнее заявление заместителя государственного секретаря США Мэллори Стюарт о диалоге с РФ по контролю над вооружениями. Американская чиновница пожаловалась на неспособность Москвы «обособить» обсуждение данного вопроса от общей геополитической ситуации в мире и деградации ее отношений с коллективным Западом.

«Нам такая позиция представляется либо лицемерной, либо абсурдной», — пояснила дипломат.

Ранее в РФ заявили о высоких рисках прямого конфликта между ядерными державами.