В МИД России назвали политическим убийством гибель главы политбюро ХАМАС

В Москве назвали абсолютно неприемлемым политическим убийством гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, трагедия грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Он предупредил, что случившееся негативно отразится на переговорах в Дохе.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трое его сыновей погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили, что получили сообщения о гибели главы политбюро ХАМАС.