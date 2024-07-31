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Израиль отреагировал на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Израиль прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране

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Hamas Chief Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является «правильным способом очистить мир». Его слова передает газета The Times of Israel.

«Смерть Хании делает мир немного лучше», — подчеркнул израильский министр.

31 июля в Тегеране в результате израильской операции погибли глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года.

В апреле трое сыновей Хании погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

7 октября 2023 года ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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