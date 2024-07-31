В МИД РФ прокомментировали заявления США о контроле вооружений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала однобокими заявления США о том, что Россия увязывает диалог по контролю над вооружениями с прекращением поддержки Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт говорила, что США готовы обсуждать с Российской Федерацией проблематику контроля над вооружениями, однако она указала на то, что Россия увязывает возобновление диалога с прекращением поддержки Киева.

«Такое толкование российской позиции представляется по крайней мере излишне упрощенным, однобоким ... Речь идет далеко не только об Украине», — прокомментировала Захарова слова Стюарт.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Стюарт таким образом пыталась переложить ответственность за развал системы контроля над вооружениями на Россию.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США развернут свои вооружения в Германии.

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