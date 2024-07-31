В Белом доме заявили, что получили сообщения о гибели главы политбюро ХАМАС

Белый дом знает о сообщениях о гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил телеканалу CNN неназванный представитель Белого Дома.

При этом от других комментариев источник отказался.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

ХАМАС подтвердил гибель Хании. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, результаты расследования будут объявлены позже.

По словам самого Пезешкиана, иранский народ «всегда ненавидел преступления и агрессию сионистского режима» — Израиля. Он подчеркнул, что сопротивление палестинского народа против этих преступлений является поводом для гордости.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.