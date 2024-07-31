Власти Венесуэлы решили разорвать дипломатические отношения с Перу

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что власти страны решили разорвать дипломатические отношения с Перу. Об этом он заявил в соцсети X.

Соответствующее заявление глава дипведомства сделал на фоне высказываний министра иностранных дел Перу Хавьера Гонсалес-Олаэчеа по поводу выборов в Венесуэле.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявил он.

Во вторник глава МИД Перу заявил, что признает кандидата от оппозиции на прошедших в Венесуэле президентских выборах Эдмундо Гонсалеса избранным президентом страны. Перу ранее отказалась признавать итоги выборов.

Сообщалось также, что министерство иностранных дел Перу обязало дипломатов Венесуэлы покинуть страну в течение 72 часов.

Напомним, оппозиция не признала победу Мадуро на выборах и призвала армию свергнуть его. Пересмотреть итоги выборов потребовали девять стран Латинской Америки, а сам президент назвал начавшиеся протесты в стране образом цветных революций, которые пропагандируют сторонники США в Южной Америке.

Ранее стало известно, сколько участников беспорядков задержали в Венесуэле.