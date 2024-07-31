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В ООН выразили крайнюю обеспокоенность в связи с ударом Израиля по Бейруту

Офис генсека ООН: организация крайне обеспокоена ударом Израиля по Бейруту

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Reuters TV

ООН выражает крайнюю обеспокоенность ударом Израиля по пригороду Бейрута и призывает все стороны придерживаться максимальной сдержанности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение, распространенное офисом главы всемирной организации.

«Мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля по густонаселенной области южного пригорода Бейрута 30 июля», — говорится в заявлении.

В сообщении также говорится, что ООН призывает стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

До этого Иран осудил израильскую атаку по пригороду Бейрута и потребовал от Совета Безопасности ООН привлечь власти Израиля к ответственности.

30 июля пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла». В результате обстрела пострадали мирные жители.

Ранее США призвали Израиль воздержаться от атак на объекты движения «Хезболла» в столице Ливана.

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