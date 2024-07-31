Иран потребовал от ООН осудить Израиль за удар по Бейруту

Иран осудил израильскую атаку по пригороду Бейрута и потребовал от Совета Безопасности ООН привлечь власти Израиля к ответственности. Об этом, ссылаясь на официальное письмо постоянного представительства Ирана при ООН, сообщает ТАСС.

В документе действия Израиля названы актом агрессии, направленным против гражданского населения и объектов инфраструктуры Ливана и демонстрирующим отсутствие у израильских властей уважения к нормам и принципам международного права.

Иран призвал Совбез ООН немедленно и безоговорочно осудить действия Израиля и привлечь к ответственности его руководство.

До этого вице-президент США Камала Харрис поддержала удар Израиля по Ливану, назвав его правомерным.

В свою очередь, министерство иностранных дел Сирии осудило удар Израиля по жилому дому в южном пригороде столицы Ливана Бейрута.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.