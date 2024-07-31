Советник Байдена уходит из Белого дома ради Харрис

Старший советник президента США Джо Байдена Анита Данн покидает администрацию Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления американского лидера.

«Я глубоко ценю ее советы и дружбу и буду и дальше полагаться на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы», — говорится в письме.

Байден отметил, что Данн являлась одним из ключевых высокопоставленных членов его кампании. Именно она, по его словам, внесла вклад в его победу на выборах 2020 года, а после этого оставалась «бесценной частью» Белого дома.

Корреспонденты пула Белого дома сообщают, что Данн планирует заняться поддержкой избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис перед предстоящими президентскими выборами.

Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее племянник Трампа сообщил, что на выборах собирается голосовать за Харрис.