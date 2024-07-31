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Советник Байдена уходит из Белого дома ради Харрис

Старший советник Байдена уходит из Белого дома, чтобы поддержать кампанию Харрис

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Manuel Balce Ceneta/AP

Старший советник президента США Джо Байдена Анита Данн покидает администрацию Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления американского лидера.

«Я глубоко ценю ее советы и дружбу и буду и дальше полагаться на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы», — говорится в письме.

Байден отметил, что Данн являлась одним из ключевых высокопоставленных членов его кампании. Именно она, по его словам, внесла вклад в его победу на выборах 2020 года, а после этого оставалась «бесценной частью» Белого дома.

Корреспонденты пула Белого дома сообщают, что Данн планирует заняться поддержкой избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис перед предстоящими президентскими выборами.

Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее племянник Трампа сообщил, что на выборах собирается голосовать за Харрис.

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