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В Белом доме поддержали удар Израиля по Ливану

Вице-президент США Камала Харрис поддержала удар Израиля по Ливану

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Edmund D. Fountain/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис поддержала удар Израиля по Ливану. Ее слова приводит РИА Новости.

«Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность. <..> У него есть право защищать себя от террористических организаций, именно такой является «Хезболла», — подчеркнула она.

При этом Харрис заявила о необходимости найти дипломатическое решение, которое позволит добиться прекращения обмена взаимными ударами между двумя сторонами.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что авиаудар по южному пригороду Бейрута поразил второе лицо «Хезболлы» Фуада Шукра. Пострадали еще 68 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее Израиль атаковал 10 объектов «Хезболлы» в семи районах на юге Ливана.

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