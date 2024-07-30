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На Украине считают, что у Зеленского нет плана мирного урегулирования

Экс-депутат Мосийчук утверждает, что Зеленский не имеет мирного плана

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Владимир Зеленский не имеет эффективного и надежного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.

«На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый «белый господин», — этими словами Мосийчук намекнул на итоги президентских выборов в Соединенных Штатах.

Основной угрозой для гипотетического мирного плана Зеленского может быть продолжающееся российское наступление в направлении города Покровск в Донецкой народной республике — Мосийчук пояснил, что продвижение ВС РФ к Днепропетровской области подрывает позиции Украины.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовит план по достижению мира к концу года.

На прошлой неделе Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет. Он добавил, что переговоры могут состояться в рамках «второго саммита мира».

Ранее в офисе Зеленского рассказали, готов ли Киев на компромисс с Москвой.

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