Факт сотрудничества Украины с террористами в Сахеле не взывает удивления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте российского дипведомства.

Она напомнила, что украинские власти неоднократно прибегали и «продолжают прибегать к использованию террористических методов».

Захарова подчеркнула, что Россия уже обращала внимание международного сообщества на эти, «откровенно варварские повадки» Украины.

Дипломат обратила внимание, что Киев регулярно обстреливает гражданские объекты, совершает диверсии на территории РФ.

Захарова выразила уверенность, что террористическая сущность украинских властей становится все более очевидной для мирового сообщества.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что готов принять объективно настроенных представителей западных стран, чтобы показать им правду о преступлениях украинских военнослужащих, продемонстрировать как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.