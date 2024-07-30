В МИД РФ осудили удары Израиля по столице Ливана

Удары израильских войск по территории Ливана являются нарушением международного права. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали недавнюю атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ливанскую столицу. Источник агентства в МИД РФ назвал произошедшее «грубым нарушением международного права».

30 июля пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе якобы находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла».

В израильских войсках подчеркнули, что речь идет о человеке, ответственном за атаку на спорные Голанские высоты 27 июля. Тогда ранения получили более 30 человек, включая детей.

При этом еврейское государство обвинило в произошедшем движение «Хезболла». Более того, министр обороны страны Йоав Галлант пригрозил Ливану ответным «сокрушительным ударом».

Ранее США призвали Израиль воздержаться от атак на объекты движения «Хезболла» в столице Ливана.