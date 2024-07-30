В Венгрии назвали лживой критику упрощенного въезда для россиян

В правительстве Венгрии не согласились с критикой со стороны ЕС упрощенного въезда для россиян и белорусов. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгерский кабмин назвал критику лживой и напомнил, что именно Брюссель пустил в Евросоюз миллионы мигрантов. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры, заявили в правительстве страны.

30 июля стало известно, что Еврокомиссия ожидает от Венгрии разъяснений по вопросу смягчения визовых требований для граждан России и Белоруссии. Поводом для этого стали новые правила ускоренной визовой процедуры для граждан восьми стран, включая РФ и РБ, которая позволяет им въезжать в Венгрию без проверок на предмет безопасности или других ограничений.

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер написал главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, где содержится призыв повлиять на Венгрию в этом вопросе.

На ситуацию отреагировала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Согласно нашей политике, Россия — это угроза безопасности Евросоюза, поэтому его члены должны принимать все меры для обеспечения безопасности ЕС и Шенгенского пространства», — заявила она.

В Будапеште отмечают, что многие россияне и белорусы будут задействованы в строительстве в Венгрии атомной электростанции «Пакш» по российскому проекту.

Ранее в Германии призвали к отставке главы МИД из-за скандала вокруг массового въезда мигрантов без документов.